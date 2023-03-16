الأوقاف تنتهي من استئجار سكن حجاج فلسطين بالمدينة المنورة

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس لجنة استئجار سكن حجاج فلسطين حسام أبو الرب إن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء قد أنهت عملية استئجار سكن الحجاج الخاص بالمحافظات الشمالية بالمدينة المنورة وفق المواصفات والمقاييس التي وضعتها اللجنة المختصة.وأوضح ابو الرب أن اللجنة توجهت إلى المملكة العربية السعودية قبل أيام وضمت أعضاء اللجنة الفنية المختصة في الوزارة بالإضافة إلى مندوبين عن وزارات المالية، والسياحة والآثار، وديوان الرقابة المالية والإدارية.وأضاف أنه تم استئجار فنادق مصنفة 4و5 نجوم في المنطقة المركزية الشمالية من الحرم النبوي الشريف وتحوي كافة الخدمات الفندقية مع وجبة إفطار بوفيه مفتوح لمدة ٤ أيام.وأكد أبو الرب أن توجيهات القيادة الفلسطينية وتعليمات سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف أوصت بضرورة اختيار الفنادق القريبة التي تؤمن الراحة والأمان للحجاج.وأشار إلى أن لجنة استئجار السكن قد عملت جهدها لما فيه مصلحة الحاج مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المستوى المميز الذي حققته دولة فلسطين في خدمات الحجاج على كل الصعد، خاصة قدرة الفنادق وجاهزيتها لاستقبال الحجاج وفق مواعيد دخول وخروج محددة.وقال أبو الرب إن اللجنة ستتوجه إلى مكة المكرمة من أجل استكمال إجراءات استئجار سكن مكة المكرمة ومقر بعثة الحج الفلسطينية.