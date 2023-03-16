شؤون فلسطينية

الإمارات تقدم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعمار بلدة حوارة

الإمارات تقدم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعمار بلدة حوارة
رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة في نابلس بالضفة الغربية، والمتضررين من الأحداث الأخيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن المبادرة "ستنفذ من قبل دائرة البلديات والنقل – أبوظبي بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق".

وعقدت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، بحضور محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة والوفد الفلسطيني الذي ضم كلاً من سعادة معين ضميدي رئيس بلدية حوارة وجلال عودة ومحمد عبدالحميد، عضوي مجلس البلدية وعمار الكرد رئيس نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، كما بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين الجانبين.

ورحب محمد الشرفاء بالوفد الفلسطيني، مؤكداً اهتمام قيادة دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة.

وقال الشرفاء إن "اهتمام دولة الإمارات بدعم الأشقاء في فلسطين نابع من مواقفها الثابتة في مساندة الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم"، وفق ما نقلت (وام).

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