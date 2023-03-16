رجال أعمال فلسطينيون يبحثون مع نظرائهم في ليتوانيا إقامة استثمارات مشتركة

بحث رجال أعمال فلسطينيون، مع نظرائهم في جمهورية ليتوانيا، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، فرص إقامة علاقات استثمارية في كلا البلدين.







واستعرض الطرفان خلال اللقاء الذي عُقد في فيلينيوس، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق تيسير عجوري، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد سها عوض الله، مجالات الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية، والامتيازات والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمر، والبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد، خاصة بعد إقرار قانون الشركات الذي يشجع الاستثمار.

رام الله - دنيا الوطنوعبر الطرفان عن رغبتهما الأكيدة في إقامة علاقات استثمارية تسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وهذا اللقاء خطوة مهمة في استكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل البيانات والمعلومات في مجال الاستثمار.وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة فيلنيوس، إلى مهام الغرفة والجهود التي تُبذل لتطوير العلاقة الثنائية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الخليل، إضافة إلى دورها في إصدار شهادة المنشأ للقطاعات التي تقع ضمن اختصاص الغرفة، منها: الأغذية، وقطاع الإنشاءات، والبلاستيك.وقال رئيس الغرفة: "نسعى إلى استهداف سوق فلسطين عبر شركات لها علاقات مع فلسطين، وإلى توسيع الأعمال ومزيد من الشراكات والتشبيك"، لافتا إلى أن الغرفة تعمل على بيئة استثمارية مشجعة لمجتمع الأعمال.بدوره، قال وزير الاقتصاد "إن لقاءات رجال الأعمال الفلسطينيين مع نظرائهم في ليتوانيا فرصة قوية للتشبيك، وصولا إلى الهدف الأساسي وهو تطوير العلاقة الفلسطينية الليتوانية".وتم خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، وغرفة تجارة وصناعة وحرف مقاطعة فيلينوس، بهدف تعزيز آفاق التبادل التجاري والعلاقات الثنائية بين الطرفين، وتشجيع التعاون وتسهيله في مجالات التجارة والخدمات، وتبادل المعلومات في القضايا الاقتصادية تجاريا وصناعيا.من ناحية أخرى، زار الوفد مقر نظام الإيداع الليتواني لإعادة التدوير الذي يعد الأكثر تطورا في العالم، واطلع على تجربة ليتوانيا في هذا المجال، وبحث مدى إمكانية إقامة تعاون مشترك تستفيد منه فلسطين.واتفق الطرفان على أن يقوم وفد خبراء من ليتوانيا بزيارة فلسطين قريبا للتعاون في هذا المجال.يشار إلى أن عسيلي الذي يترأس وفد رجال الأعمال الفلسطينيين، أجرى محادثات مشتركة مع المسؤولين في جمهورية ليتوانيا، خاصة مع وزيري الاقتصاد والزراعة، ونائب وزير خارجية ليتوانيا، بهدف تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وتنشيط التبادل التجاري.