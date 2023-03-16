عاجل

  • القناة 12: اشتباه بوجود عبوة بحافلة تابعة لشركة كافيم خلال الرحلة والسائق أبلغ الشرطة وفرق المتفجرات في المكان

  • رئيس دولة الإمارات يوجه بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعمار بلدة حوارة

  • (القناة 12): اشتباه بوجود عبوة في حقيبة داخل حافلة قرب كفر قرع

  • فرنسا: مجلس الشيوخ يُصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد

شؤون فلسطينية

مفتي القدس يدعو التجار لعدم رفع الأسعار واحتكار السلع في رمضان

مفتي القدس يدعو التجار لعدم رفع الأسعار واحتكار السلع في رمضان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، تجار المواد الغذائية إلى تجنب الاحتكار والاستغلال، ورفع الأسعار، والاكتفاء بالربح اليسير، خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد المفتي خلال ترأسه اجتماعا لمفتي المحافظات، اليوم الخميس، على المحافظة على حرمة شهر رمضان، مهيبا بأصحاب المطاعم والمقاهي إقفالها خلال نهار رمضان.

كما ودعا المواطنين إلى ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، والابتعاد عن الإسراف والتبذير، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، وإخراج زكاة المال لمستحقيها، والإكثار من الصلاة والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى بعمل الخيرات، وتوزيع الصدقات، وصلة الأرحام.

وأكد ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإعماره، خاصة في شهر رمضان، لنيل الأجر العظيم الذي أعده الله لعماره والمصلين فيه، وخاصة في ظل الاقتحامات الآثمة له، والتهديدات المتواصلة للاعتداء عليه وتدنيسه.

ونوه المفتي إلى أن التوقيت المعتمد في فلسطين للفجر والمغرب وسائر الأوقات، هو التوقيت الدهري للمسجد الأقصى المبارك الذي تعتمده دار الإفتاء الفلسطينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وناقش الاجتماع سبل تطوير عمل دار الإفتاء والنهوض بها، لما فيه من خدمة ديننا الحنيف ووطننا الغالي، وللاطلاع على التقارير والخطط التي وُضعت لذلك.

أخبار ذات صلة

رجال أعمال فلسطينيون يبحثون مع نظرائهم في ليتوانيا إقامة استثمارات مشتركة

رجال أعمال فلسطينيون يبحثون مع نظرائهم في ليتوانيا إقامة استثمارات مشتركة

مفتي القدس يدعو التجار لعدم رفع الأسعار واحتكار السلع في رمضان

مفتي القدس يدعو التجار لعدم رفع الأسعار واحتكار السلع في رمضان

كهرباء غزة تنوه للمواطنين بشأن عطل فني بأحد الخطوط

كهرباء غزة تنوه للمواطنين بشأن عطل فني بأحد الخطوط

الأسير مناصرة يُوضح تفاصيل اعتقاله &quot;الصعبة&quot; بسجن عسقلان

الأسير مناصرة يُوضح تفاصيل اعتقاله "الصعبة" بسجن عسقلان

الصحة: ندين الاعتداء على مستشفى قلقيلية الحكومي ولن نتهاون بتقديم المعتدين للعدالة

الصحة: ندين الاعتداء على مستشفى قلقيلية الحكومي ولن نتهاون بتقديم المعتدين للعدالة

التعليم: جهود حثيثة لإنهاء إضراب المعلمين ومؤشرات إيجابية على انتظام الدراسة

التعليم: جهود حثيثة لإنهاء إضراب المعلمين ومؤشرات إيجابية على انتظام الدراسة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه

الخارجية: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رجال أعمال فلسطينيون يبحثون مع نظرائهم في ليتوانيا إقامة استثمارات مشتركة

رجال أعمال فلسطينيون يبحثون مع نظرائهم في ليتوانيا إقامة استثمارات مشتركة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه

الخارجية: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه

المرور بغزة: ست إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ست إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

كهرباء غزة تناقش مع وفد الاتحاد الأوروبي مشاريع تطوير قطاع الكهرباء

كهرباء غزة تناقش مع وفد الاتحاد الأوروبي مشاريع تطوير قطاع الكهرباء

عرين الأسود تعلن استهداف جيب عسكري وايقاع إصابات بصفوف جنود الاحتلال في نابلس

عرين الأسود تعلن استهداف جيب عسكري وايقاع إصابات بصفوف جنود الاحتلال في نابلس

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس؟

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس؟

مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في القدس

مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في القدس

منوعات

همس فكري تتصد الترند بعد فوزها بسعودي أيدول

همس فكري تتصد الترند بعد فوزها بسعودي أيدول

شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة مثيرة وجذابة

شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة مثيرة وجذابة

الأميرة إيمان ترتدي فستاناً بسعر صادم بحفل زفافها

الأميرة إيمان ترتدي فستاناً بسعر صادم بحفل زفافها

بالصور.. أحلام تثير الجدل بـ&quot;باروكة&quot; من الألماس

بالصور.. أحلام تثير الجدل بـ"باروكة" من الألماس

غادة بعد الرازق تستولي على فكرة كاتبة وتقدمها خلال الموسم الرمضاني

غادة بعد الرازق تستولي على فكرة كاتبة وتقدمها خلال الموسم الرمضاني

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لحادث ويفقد صوته

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لحادث ويفقد صوته

سيلينا غوميز تصدم الجمهور بصورها بدون مكياج

سيلينا غوميز تصدم الجمهور بصورها بدون مكياج

نادين نجيم وقصي خولي يثيران الجدل بسبب &quot;قُبلة&quot;

نادين نجيم وقصي خولي يثيران الجدل بسبب "قُبلة"

نسرين طافش تستعد لرمضان على طريقتها الخاصة

نسرين طافش تستعد لرمضان على طريقتها الخاصة

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

عربي

اليونيفيل: لم نلحظ عبوراً للخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل في الأيام الأخيرة

اليونيفيل: لم نلحظ عبوراً للخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل في الأيام الأخيرة

العراق: أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

العراق: أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس

الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس