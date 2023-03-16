مفتي القدس يدعو التجار لعدم رفع الأسعار واحتكار السلع في رمضان

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، تجار المواد الغذائية إلى تجنب الاحتكار والاستغلال، ورفع الأسعار، والاكتفاء بالربح اليسير، خلال شهر رمضان المبارك.







وشدد المفتي خلال ترأسه اجتماعا لمفتي المحافظات، اليوم الخميس، على المحافظة على حرمة شهر رمضان، مهيبا بأصحاب المطاعم والمقاهي إقفالها خلال نهار رمضان.

رام الله - دنيا الوطنكما ودعا المواطنين إلى ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، والابتعاد عن الإسراف والتبذير، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، وإخراج زكاة المال لمستحقيها، والإكثار من الصلاة والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى بعمل الخيرات، وتوزيع الصدقات، وصلة الأرحام.وأكد ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإعماره، خاصة في شهر رمضان، لنيل الأجر العظيم الذي أعده الله لعماره والمصلين فيه، وخاصة في ظل الاقتحامات الآثمة له، والتهديدات المتواصلة للاعتداء عليه وتدنيسه.ونوه المفتي إلى أن التوقيت المعتمد في فلسطين للفجر والمغرب وسائر الأوقات، هو التوقيت الدهري للمسجد الأقصى المبارك الذي تعتمده دار الإفتاء الفلسطينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.وناقش الاجتماع سبل تطوير عمل دار الإفتاء والنهوض بها، لما فيه من خدمة ديننا الحنيف ووطننا الغالي، وللاطلاع على التقارير والخطط التي وُضعت لذلك.