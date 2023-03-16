كهرباء غزة تنوه للمواطنين بشأن عطل فني بأحد الخطوط

أصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الخميس، تنويهًا للمواطنين بشأن خروج إحدى الخطوط المغذية للمحافظة الوسطى عن الخدمة نتيجة عطل فني.



وقالت الشركة: إن عطلًا فنيًا بالقرب من الجدار الفاصل يتسبب في توقف تدفق التيار عبر خط الكهرباء (F7) المغذي لمحافظة الوسطى من داخل أراضي 48 لليوم الثاني على التوالي، وجهود التنسيق مستمرة منذ الأمس من أجل تأمين صيانة الخط بأسرع وقت ممكن.





رام الله - دنيا الوطنوأضافت: علماً بأن طواقم الشركة قامت بتعويض محافظة الوسطى بتيار كهربائي مقتطع من مجمل الكهرباء الواردة للقطاع بعد إعادة احتساب وجدولة كميات الكهرباء وتوزيعها على المحافظات نظراً لهذه الحالة الطارئة.