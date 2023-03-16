دولي

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول تفجير مجدو

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول تفجير مجدو
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، تفاصيل  جديدة حول حادثة تفجير عبوة عند مفترق مجدو ومعلومات حول المنفذ.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال بأن: "المنفذ يبدو أنه فلسطيني الأصل، وربما من أحد مخيمات اللاجئين في جنوب لبنان، ويحتمل أنه يتبع لفرع حماس في لبنان".

وبالأمس، كشف بيان مشترك صدر عن جيش الاحتلال وجهاز (شاباك) والشرطة، أن منفذ تفجير مجدو شخص لبناني اجتاز الحدود وزرع القنبلة المتفجرة، وفي طريق عودته قُتل برصاص، وتم احتجاز جثمانه.

وقال جيش الاحتلال، إن: "منفّذ تفجير عبوة عند مفترق مجدو، أوّل من أمس، هو شخص تسلَّل من لبنان إلى إسرائيل، وبعد التفجير عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، قبل أن يتم قتله".

وذكر الجيش أنه "مع بداية الأسبوع انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجدو، وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة حيث قامت قوات الأمن على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة".

وقال إنه "أثناء عمليات التمشيط، وإغلاق الطرق، تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعرة (التي تقع عند الحدود الشمالية)، حيث شكل المسلح الذي كان بداخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بقتله".

وذكر أن "القوات عثرت بحوزة (المتسلل اللبناني) على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام، وأغراض إضافية"، لم تحدّدها، لافتاً أن "التحقيق الأولي يُظهر أن عملية التسلل تمت على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع".

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