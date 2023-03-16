شؤون فلسطينية

الخارجية: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه

الخارجية: الاحتلال يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حكومة الاحتلال تصر على تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، مستغلة ضعف المواقف الدولية، التي تكتفي بصيغ التعبير عن القلق وتساوي بين الجلاد والضحية، ولا تترجم بياناتها إلى أفعال أو ضغوط حقيقية أو عقوبات تجبر الاحتلال على وقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق والمناخ السياسيين لحل الصراع.

وأدانت اعتداءات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، واستباحتهم المتواصلة واقتحاماتهم للمناطق الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، والتي عادةً ما تخلّف عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوف أبناء شعبنا.

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