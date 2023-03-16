مستشار رئيس الوزراء: لدينا عجز بالموازنة يقدر بـ300 إلى 400 مليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، شاكر خليل،: "لدينا عجز بالموازنة يقدر بـ300 إلى 400 مليون شيكل شهرياً".وتابع خلال تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن "الاقتطاعات ارتفعت ووصلت إلى 276 مليون شيكل"، لافتًا إلى أن: "هناك اقتطاعات أيضاً لأسر الشهداء والأسرى من 50 مليون شيكل إلى 103 مليون شيكل شهرياً الضعف".ولفت خليل إلى أن: "هذا يجعل وضع الموازنة والوضع المالي المعقد الذي نواجهه في تحدٍّ بهذا الخصوص". مضيفًا: "لا يوجد مشكلة في موضوع دعم المشاريع، لكن المشكلة الحقيقة التي نواجهها في دعم الموازنة".وتابع مستشار رئيس الوزراء :"هذا ما يجعلنا في موضوع الرواتب أننا نقوم بإنزال بنسبة 80- 85% من الرواتب حسب الإمكانيات المتاحة لمحاولة الموازنة في هذا الموضوع".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، في بيان صدر عنه، التزام مجلس الوزراء بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات، في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب، معربا عن تقديره العالي للموقف الوطني والمسؤول الذي تحلت به جميع النقابات، والاتحادات، لتفهمها للتحديات التي تمر بها السلطة، في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة.وطالب رئيس الوزراء، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات أحادية الجانب، ومنع أي اقتطاعات جديدة، وإعادة جميع الخصومات غير القانونية للخزينة، والتي تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتسببت في مفاقمة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل انحسار الدعم الخارجي للموازنة.