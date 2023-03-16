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اليونيفيل: لم نلحظ عبوراً للخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل في الأيام الأخيرة

اليونيفيل: لم نلحظ عبوراً للخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل في الأيام الأخيرة
قوات اليونيفيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان الخميس، أن اليونيفيل اطلعت على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصا تسلل إلى إسرائيل من لبنان، لافتا إلا أنها لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة.

وأضاف أن "رئيس البعثة الأممية وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، يحثّان الجانبين على ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات".

وبالأمس، كشف بيان مشترك صدر عن جيش الاحتلال وجهاز (شاباك) والشرطة، أن منفذ تفجير مجدو شخص لبناني اجتاز الحدود وزرع القنبلة المتفجرة، وفي طريق عودته قُتل برصاص، وتم احتجاز جثمانه.

وقال جيش الاحتلال، إن: "منفّذ تفجير عبوة عند مفترق مجدو، أوّل من أمس، هو شخص تسلَّل من لبنان إلى إسرائيل، وبعد التفجير عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، قبل أن يتم قتله".

وذكر الجيش أنه "مع بداية الأسبوع انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجدو، وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة حيث قامت قوات الأمن على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة".

وقال إنه "أثناء عمليات التمشيط، وإغلاق الطرق، تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعرة (التي تقع عند الحدود الشمالية)، حيث شكل المسلح الذي كان بداخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بقتله".

وذكر أن "القوات عثرت بحوزة (المتسلل اللبناني) على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام، وأغراض إضافية"، لم تحدّدها، لافتاً أن "التحقيق الأولي يُظهر أن عملية التسلل تمت على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع".

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