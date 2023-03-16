في زيارة رسمية.. رئيس كوريا الجنوبية يصل اليابان

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام كورية، بوصول رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الخميس، إلى اليابان في زيارة رسمية تستغرق يومين.وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الرئيس "يون" بدأ صباح اليوم زيارة رسمية إلى اليابان يعقد خلالها قمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.وأوضحت الوكالة أن الزيارة تهدف لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين منذ فترة طويلة بسبب الخلاف حول العمل القسري في زمن الحرب.وذكرت أن الزيارة التي تستغرق يومين هي أول زيارة رئاسية لكوريا الجنوبية إلى اليابان منذ 12 عاما.وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستعوض مواطنيها من ضحايا العمل القسري الذي فرضته اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت وكالة (الأناضول).