عربي

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط
الرئيس السوري ونظيره التركي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس السوري بشار الأسد، عن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مبيناً أن هناك حالة واحدة فقط لعقد اللقاء.

وقال الأسد، في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك)، إنه "بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

وأضاف: "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان، عدا عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا؟".

وتابع الأسد، أن سوريا "تثق بالطرف الروسي، الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

وأوضح الرئيس السوري أن "أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه تجريبه.. وهذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا".

والجدير ذكره، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في 15 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، إنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي ديسمبر 2022، استضافت روسيا لقاء ضم وزراء دفاع، روسيا وتركيا وسوريا، لبحث "سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب"، حيث كان هذا اللقاء هو أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا، منذ الأزمة السورية عام 2011.

أخبار ذات صلة

العراق: أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

العراق: أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس

الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

لبنان: خبير يكشف معلومات &quot;مرعبة&quot; عن مركز الزلزال أمس

لبنان: خبير يكشف معلومات "مرعبة" عن مركز الزلزال أمس

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس؟

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس؟

هنية من الجزائر: استراتيجية حماس قائمة على ثلاث أولويات

هنية من الجزائر: استراتيجية حماس قائمة على ثلاث أولويات

الرئيس يستقبل وفدا قطريا

الرئيس يستقبل وفدا قطريا

الاحتلال يعتقل المرابطة خديجة خويص عند باب الأسباط

الاحتلال يعتقل المرابطة خديجة خويص عند باب الأسباط

رجال الأعمال والقطاع الخاص يبحثان مع الاتحاد الأوروبي التدخلات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني

رجال الأعمال والقطاع الخاص يبحثان مع الاتحاد الأوروبي التدخلات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووفد من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووفد من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية

كشف تفاصيل جريمة قتل فيها مواطن ببيت لحم

كشف تفاصيل جريمة قتل فيها مواطن ببيت لحم

اشتية يبحث مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المستجدات السياسية والاقتصادية

اشتية يبحث مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المستجدات السياسية والاقتصادية

منوعات

غادة بعد الرازق تستولي على فكرة كاتبة وتقدمها خلال الموسم الرمضاني

غادة بعد الرازق تستولي على فكرة كاتبة وتقدمها خلال الموسم الرمضاني

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لحادث ويفقد صوته

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لحادث ويفقد صوته

سيلينا غوميز تصدم الجمهور بصورها بدون مكياج

سيلينا غوميز تصدم الجمهور بصورها بدون مكياج

نادين نجيم وقصي خولي يثيران الجدل بسبب &quot;قُبلة&quot;

نادين نجيم وقصي خولي يثيران الجدل بسبب "قُبلة"

نسرين طافش تستعد لرمضان على طريقتها الخاصة

نسرين طافش تستعد لرمضان على طريقتها الخاصة

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

طارق الشناوي يثير الجدل بعد حديثه عن جسد ياسمين صبري

طارق الشناوي يثير الجدل بعد حديثه عن جسد ياسمين صبري

هيفاء وهبي تُبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

هيفاء وهبي تُبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

عربي

العراق: أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

العراق: أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس

الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان