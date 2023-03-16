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الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس

الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس
الرئيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، إن "التآمر على أمن المجتمع لا يقل خطرا عن التآمر على أمن الدولة".

كما وأكد سعيد أنه لا تسامح مع من يسعى إلى المساس به، وذلك خلال اجتماع بينه ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وتطرق الاجتماع إلى "مسألة التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وأنه لا تسامح مع من يسعى بكل الطرق إلى تجويع الشعب لتأجيج الأوضاع الاجتماعية".

وأشار سعيد إلى أن "التآمر على أمن المجتمع لا يقل خطرا عن التآمر على أمن الدولة، فكلاهما جزء من الأمن القومي ولا مجال لأن يفلت من الجزاء كل من يسعى إلى المساس به"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

كما دعا إلى "مضاعفة المجهودات للقضاء على مروّجي المخدرات على وجه الخصوص لأن الغاية من الترويج ليست الربح المادي فقط بل أيضا ضرب المجتمع وتفكيكه".

وأكد سعيد ضرورة "تسيير دوريات أمنية مستمرة أمام المدارس والمعاهد لحماية التلاميذ في محيطهم المدرسي".

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