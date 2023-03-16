شاهد: محتجون إسرائيليون يغلقون الطرق الرئيسية احتجاجاً على الإصلاحات القضائية

رام الله - دنيا الوطناستئنف العشرات من المتظاهرين في إسرائيل، صباح اليوم، احتجاجهم على قانون الإصلاحات القضائية، وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية أمام حركة المرور.وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فقد نظم محتجون ضد الإصلاح القضائي احتجاجاً عسكريًا في (بني براك).ووفقًا لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن عشرات المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي يغلقون الطريق الساحلي الرئيسي قرب مفترق "بيت يناي".وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن العديد من الطرق الرئيسية في إسرائيل سيتم إغلاقها أمام حركة المرور احتجاجاً على قانون الإصلاحات القضائية.