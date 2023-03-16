كهرباء غزة تناقش مع وفد الاتحاد الأوروبي مشاريع تطوير قطاع الكهرباء





رام الله - دنيا الوطنناقشت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، الأربعاء، مع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين عدد من الملفات والقضايا من أبرزها واقع الكهرباء الحالي في قطاع غزة والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية، ومتابعة مشروع التقييم المؤسسي الممول من الاتحاد الأوروبي.جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الشركة الرئيس بمدينة غزة، حيث كان في استقبال وفد الاتحاد الأوروبي خليل شقفه رئيس هيئة المديرين ورائد رجب عضو هيئة المديرين وماهر عايش مدير عام الشركة.وضم وفد الاتحاد الأوروبي السيد إبراهيم العافية مدير التعاون الدولي في الاتحاد، والسيد تشارلز شايني مدير قسم مشاريع القطاع الخاص والبنية التحتية.ورحب شقفة بالوفد، مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي في دعم خطط ومشاريع الكهرباء في فلسطين، وفي قطاع غزة بشكل خاص.وناقش الطرفين واقع الكهرباء في قطاع غزة والتحديات التي تواجه الشركة في ظل محدودية مصادر الكهرباء وسبل تطوير هذا القطاع، كما ناقش الاجتماع خطط الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية وكذلك مشروع التمويل المؤسسي الممول من الاتحاد الأوروبي وعدد من القضايا الأخرى.وثمن وفد الاتحاد الأوروبي دور الشركة ومساعيها الجادة نحو تطوير منظومة الكهرباءوفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات وتعزيز التعاون والتنسيق لإنجاح مساعي تطوير قطاع الكهرباء.