دولي

سموتريتش: الرئيس هرتسوغ يُخطط لتغيير نتائج الانتخابات

سموتريتش: الرئيس هرتسوغ يُخطط لتغيير نتائج الانتخابات
سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
عقب وزير المالية لحكومة الاحتلال، اليوم الخميس، على مقترح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من أجل تسوية للتغييرات القضائية.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية التي نقلت قول سموتريتش: مخطط الرئيس هرتسوغ هو مخطط لتغيير نتائج الانتخابات.

وعرض مساء أمس، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ في خطاب متلفز، حلا وسطا بهدف تسوية الأزمة المتعلقة بالتغييرات في الجهاز القضائي.

واقترح هرتسوغ أن يتم سن أو تعديل قوانين أساس بأربع قراءات، ثلاث منها في الهيئة العامة لكنيست معيّنة والرابعة في كنيست التالية، ويجب في القراءة الأخيرة الحصول على أغلبية ثمانين نائبا.

وأضاف: تخوَّل المحكمة العليا صلاحية إلغاء قانون يتناقض مع قانون أساس، وذلك في هيئة قضائية موسعة تضم أحد عشر قاضيا على الأقل، وبأغلبية لا تقل عن ثُلثي عدد أعضاء الهيئة.

وتابع هرتسوغ: من بين المقترحات أن تضم لجنة اختيار القضاة أحد عشر عضوا بينهم أربعة من الائتلاف الحكومي، والأغلبية اللازمة لاختيار القضاة ستكون سبعة من أعضاء اللجنة.

وأكمل: كما يتم تقليص معيار المعقولية بحيث لن يسري على قرارات الحكومة التي يتعين عليها الالتزام بمواقف المستشارة القانونية للحكومة.

أخبار ذات صلة

احتجاجات فرنسا.. خطوة لماكرون تخص مشروع إصلاح نظام التقاعد

احتجاجات فرنسا.. خطوة لماكرون تخص مشروع إصلاح نظام التقاعد

شاهد: محتجون إسرائيليون يغلقون الطرق الرئيسية احتجاجاً على الإصلاحات القضائية

شاهد: محتجون إسرائيليون يغلقون الطرق الرئيسية احتجاجاً على الإصلاحات القضائية

سموتريتش: الرئيس هرتسوغ يُخطط لتغيير نتائج الانتخابات

سموتريتش: الرئيس هرتسوغ يُخطط لتغيير نتائج الانتخابات

الرئيس الإسرائيلي يقدّم مخطّطا لإنهاء أزمة القضاء.. ونتنياهو يرفضه

الرئيس الإسرائيلي يقدّم مخطّطا لإنهاء أزمة القضاء.. ونتنياهو يرفضه

الاحتلال يكشف تفاصيل تفجير مجدو.. مسلح تسلل من لبنان تم قتله واحتجازه

الاحتلال يكشف تفاصيل تفجير مجدو.. مسلح تسلل من لبنان تم قتله واحتجازه

قضية أمنية تجبر نتنياهو على تقصير مدة زيارته لألمانيا

قضية أمنية تجبر نتنياهو على تقصير مدة زيارته لألمانيا

نتنياهو يوجه طلباً لوزرائه على خلفية عدم تلقيه دعوة لزيارة البيت الأبيض

نتنياهو يوجه طلباً لوزرائه على خلفية عدم تلقيه دعوة لزيارة البيت الأبيض

وزير بحكومة نتنياهو: لبيد وغانتس يُديران حملة ضد إسرائيل

وزير بحكومة نتنياهو: لبيد وغانتس يُديران حملة ضد إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس؟

كيف جاءت أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الخميس؟

هنية من الجزائر: استراتيجية حماس قائمة على ثلاث أولويات

هنية من الجزائر: استراتيجية حماس قائمة على ثلاث أولويات

الرئيس يستقبل وفدا قطريا

الرئيس يستقبل وفدا قطريا

الاحتلال يعتقل المرابطة خديجة خويص عند باب الأسباط

الاحتلال يعتقل المرابطة خديجة خويص عند باب الأسباط

رجال الأعمال والقطاع الخاص يبحثان مع الاتحاد الأوروبي التدخلات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني

رجال الأعمال والقطاع الخاص يبحثان مع الاتحاد الأوروبي التدخلات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووفد من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووفد من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية

كشف تفاصيل جريمة قتل فيها مواطن ببيت لحم

كشف تفاصيل جريمة قتل فيها مواطن ببيت لحم

اشتية يبحث مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المستجدات السياسية والاقتصادية

اشتية يبحث مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المستجدات السياسية والاقتصادية

منوعات

غادة بعد الرازق تستولي على فكرة كاتبة وتقدمها خلال الموسم الرمضاني

غادة بعد الرازق تستولي على فكرة كاتبة وتقدمها خلال الموسم الرمضاني

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لحادث ويفقد صوته

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لحادث ويفقد صوته

سيلينا غوميز تصدم الجمهور بصورها بدون مكياج

سيلينا غوميز تصدم الجمهور بصورها بدون مكياج

نادين نجيم وقصي خولي يثيران الجدل بسبب &quot;قُبلة&quot;

نادين نجيم وقصي خولي يثيران الجدل بسبب "قُبلة"

نسرين طافش تستعد لرمضان على طريقتها الخاصة

نسرين طافش تستعد لرمضان على طريقتها الخاصة

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

طارق الشناوي يثير الجدل بعد حديثه عن جسد ياسمين صبري

طارق الشناوي يثير الجدل بعد حديثه عن جسد ياسمين صبري

هيفاء وهبي تُبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

هيفاء وهبي تُبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

عربي

العراق: أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

العراق: أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

الرئيس السوري: سألتقي بأردوغان في حالة واحدة فقط

الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس

الرئيس سعيّد: لا تسامح مع المتآمرين على الأمن بتونس

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان