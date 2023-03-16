سموتريتش: الرئيس هرتسوغ يُخطط لتغيير نتائج الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنعقب وزير المالية لحكومة الاحتلال، اليوم الخميس، على مقترح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من أجل تسوية للتغييرات القضائية.ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية التي نقلت قول سموتريتش: مخطط الرئيس هرتسوغ هو مخطط لتغيير نتائج الانتخابات.وعرض مساء أمس، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ في خطاب متلفز، حلا وسطا بهدف تسوية الأزمة المتعلقة بالتغييرات في الجهاز القضائي.واقترح هرتسوغ أن يتم سن أو تعديل قوانين أساس بأربع قراءات، ثلاث منها في الهيئة العامة لكنيست معيّنة والرابعة في كنيست التالية، ويجب في القراءة الأخيرة الحصول على أغلبية ثمانين نائبا.وأضاف: تخوَّل المحكمة العليا صلاحية إلغاء قانون يتناقض مع قانون أساس، وذلك في هيئة قضائية موسعة تضم أحد عشر قاضيا على الأقل، وبأغلبية لا تقل عن ثُلثي عدد أعضاء الهيئة.وتابع هرتسوغ: من بين المقترحات أن تضم لجنة اختيار القضاة أحد عشر عضوا بينهم أربعة من الائتلاف الحكومي، والأغلبية اللازمة لاختيار القضاة ستكون سبعة من أعضاء اللجنة.وأكمل: كما يتم تقليص معيار المعقولية بحيث لن يسري على قرارات الحكومة التي يتعين عليها الالتزام بمواقف المستشارة القانونية للحكومة.