عرين الأسود تعلن استهداف جيب عسكري وايقاع إصابات بصفوف جنود الاحتلال في نابلس

كما أفادت في بيان على قناتها الرسمية عبر (تليجرام) باستهداف جيب عسكري بعبوة محلية الصُنع في شارع عمّان المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.



وفيما يلي نص البيان كما نشرته (عرين الأسود) عبر حسابها على (تليجرام):



بسم الله الرحمن الرحيم





فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِىَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

صدق الله العَظيم





قامَتْ الَليّْلَة مَجْموعاتِ عَرينَ الأُسود بِإِسْتِهْدافِ قوةً راجِلَة مِنْ جُنودِ الإِحتلال في مَنطِقة الضّاحية بِعُبواتٍ مَحليَّة الصُنْع، وإيقاع إصابات مُؤَكَدة في صُفوف جَيش الإِحتلال، كما قامَتْ بإِستهداف جيب عسكري بِعُبوة محليَّة الصُنع في شارِع عمّان المَنطِقة الشرقيه لمدينة نابلس





الخميس ٢٠٢٣/٣/١٦





والله ولي التوفيق والسداد

إخوتكم مجموعات عرين الأسود

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مجموعة (عرين الأسود)، اليوم الخميس، استهداف جيب قوة راجلة من جنود الاحتلال بعبوات محلية الصنع مؤكدة إيقاع إصابات بصفوف الجنود في نابلس.