عشرات الإصابات بالاختناق خلال اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال قبر يوسف

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف.





وأصيب خلال الاقتحام ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاقتحام، واثنين بقنابل غاز باليد، ونقلوا جميعا إلى المستشفى، كما أصيب سادس بشظية في الوجه، ونحو 52 مواطنا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وأضاف أن قوات الاحتلال، منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول الى بلاطة لتقديم العلاج إلى إحدى الإصابات، كما منعت مركبة إسعاف أخرى من الوصول إلى حالة مرضية في منطقة الضاحية.





وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، ودارت مواجهات تخللها إطلاق نار وقنابل الغاز والصوت، باتجاه الشبان الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين لمقام يوسف.





وشهدت مدينة نابلس اقتحام مئات المستوطنين الليلة الماضية، مقام يوسف، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.



