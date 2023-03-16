طقس فلسطين: تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بشأن طقس فلسطين حتى يوم الأحد، حيث يكون الجو اليوم الخميس، ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الاجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحول طقس فلسطين هذه الليلة، يكون الجو يكون يوم غد الجمعة، ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ولفتت إلى أن البلاد تتأثر يوم السبت المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى باقي المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.اما الاحد، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.