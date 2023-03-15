شؤون فلسطينية

الرئيس يستقبل وفدا قطريا

الرئيس يستقبل وفدا قطريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من دولة قطر الشقيقة برئاسة عامر الجابري والدكتورة منى النعيمي

ورحب الرئيس عباس، بالوفد الشقيق وبزيارته لفلسطين، مؤكدا أهمية مثل هذه الزيارات من قبل الأشقاء العرب لفلسطين، خاصة إلى القدس لدعم صمود أبناء شعبنا في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عاصمة دولتنا الأبدية.

وأشاد الرئيس عباس، بمواقف قطر الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والقطري.

بدورهم، شكر أعضاء الوفد القطري، الرئيس محمود عباس على الاستضافة، وأكدوا أنهم سيكونون سفراء لدولة فلسطين وسيحملون معاناة شعبها التي شاهدوها على أرض الواقع، إلى العالم أجمع.

وحضر اللقاء، رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ورئيس نادي "هلال القدس" المحامي ضياء شويكي.

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