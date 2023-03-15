الاحتلال يعتقل المرابطة خديجة خويص عند باب الأسباط

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المرابطة المقدسية خديجة خويص، في أثناء مرورها عبر باب الأسباط.وذكرت مصادر مقدسية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت خويص أثناء مرورها عبر باب الأسباط الواقع على السور الشمالي للمسجد الأقصى، ونقلتها للتفتيش في سجن "القشلة".ودعت خويص، أمس الثلاثاء، إلى إعمار المسجد الأقصى المبارك والرباط والاعتكاف فيه، لحمايته والتصدي لمخططات الاحتلال فيه.وأكدت "أنه لا يجوز حتى أن تُراودنا فكرة تفريغ الأقصى، حتى لا يمرّر الاحتلال مخططاته ويستغل الظروف التي تمرّ بالمنطقة."وقالت: "علينا أن نعمّر الأقصى ونرابط فيه في كلّ الظروف مهما كانت قاسية، ومهما مرّت علينا من أحداث".