رجال الأعمال والقطاع الخاص يبحثان مع الاتحاد الأوروبي التدخلات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني

رام الله - دنيا الوطنبحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص في غزة، اليوم الأربعاء، مع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، التدخلات المطلوبة للنهوض في القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال اجتماع عقد في الجمعية، بحضور إبراهيم العافية مدير التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي، وتشارلز شايني مدير قسم مشاريع القطاع الخاص والبنية التحتية.ومثل مؤسسات القطاع الخاص، أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال، وعائد أبو رمضان رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وعلاء الأعرج رئيس اتحاد المقاولين، وأسامة النعسان نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، ومحمد الغصين مسؤول العلاقات الدولية، وعبد الحكيم إسماعيل أمين سر الجمعية.ورحب أبو عيدة رئيس الجمعة بالوفد، مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي في دعم خطط وبرامج التعافي الاقتصادي في فلسطين، وفي قطاع غزة بشكل خاص.وناقش الاجتماع سبل تسهيل حركة الافراد والبضائع، وتعزيز صادرات غزة، وتوجيه البرامج والمشاريع الأوروبية نحو القطاعات الفاعلة، وحل مشاكل الارجاع الضريبي وتعويض المقاولين عن خسائرهم.من جانبه، أشاد العافية، بدور القطاع الخاص في تسهيل تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد الأوروبي لاسيما في إطار النشاطات الاقتصادية.ووعد بالضغط والمساهمة في حل مشاكل القطاع الخاص وتذليل العقبات الناشئة بالتنسيق مع جميع الشركاء.وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال اللقاءات وتبادل الأفكار خلال الفترة المقبلة، والتركيز على تعزيز التنسيق والجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.