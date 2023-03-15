شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووفد من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووفد من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية.

وأطلع أعضاء الوفد، الرئيس عباس، على المبادرة وأهدافها، ومشاريع عملها، خاصة في فلسطين حيث تقدم المؤسسة دعما للمشاريع الناشئة الفلسطينية من خلال تقديم ضمانات للقروض.

وأكد الرئيس عباس أهمية المبادرة في دعم قطاع الشركات الناشئة الفلسطينية، وبالتالي تقوية الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار، إلى أهمية ان تركز المشاريع المستهدفة على القطاعات الإنتاجية والزراعية التي يكون لها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة إيلاء القدس مكانة خاصة في هذه المبادرة الهامة.

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