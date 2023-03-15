شؤون فلسطينية

كشف تفاصيل جريمة قتل فيها مواطن ببيت لحم

كشف تفاصيل جريمة قتل فيها مواطن ببيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة وجهاز الأمن الوطني، جريمة مركبة ارتكبتها مجموعة أشخاص في عدة مناطق في محافظة بيت لحم، وتمكنت من القبض على تسعة أشخاص مشتبه باشتراكهم فيها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن خلافات مالية نشبت بين أشخاص من سكان بيت فجار وآخرين من قرية وادي النيص جنوب مدينة بيت لحم، وعلى اثرها اعتدوا على شخص، وقام آخر من بيت فجار بسلب مركبة لمواطن من سكان قرية واد النيص وأبلغ صاحبها الشرطة والاجهزة الامنية والتي بدأت البحث عنها وملاحقة المشتبه فيه، وبعد عدة ايام قام الشخص نفسه وعدد من أقاربه بنسج قصة ادعوا فيها أنه تعرض للاختطاف. وفي نفس الوقت قام أقاربه بالتوجه لقرية واد النيص وأطلقوا النار على مركبة كان بداخلها مواطن يبلغ من العمر (27 عاما) قتل على إثرها.

وأضاف ارزيقات أن إدارة المباحث العامة وقسم الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة وبالتعاون مع الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، استمرت في جمع المعلومات والبحث والتحري، وقد توصلت فجر اليوم لمعلومات مهمة حول تواجد عدد من الأشخاص المشتبه بهم في منطقة الرشايدة شرق بيت لحم، وتحركت قوات من الشرطة والأمن الوطني والأجهزة الأمنية للمكان، وبتفتيشه، بإذن النيابة، قبضت على تسعة أشخاص من بينهم الشخص الذي ادعى بأنه خطف قبل أيام .

وأكد ارزيقات أنه وبسماع أقوالهم أفادوا بأنهم قاموا بنسج قصة الخطف، وباتهام خصومهم أنهم هم من قاموا بتدبير جريمة الخطف في محاولة لتخفيف الأضرار الناتجة عن أفعالهم، وتم توقيفهم لحين عرضهم على النيابة.

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