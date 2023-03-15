اشتية يبحث مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المستجدات السياسية والاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في فلسطين.وقال رئيس الوزراء خلال استقباله تيمان في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة تواجه وضعا ماليا معقدا نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، وارتفاع حجم الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، إضافة لتضخم الأسعار نتيجة المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية".وأضاف اشتية أن "الأزمة المالية التي نواجهها هي بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي علينا وهو المسبب الرئيسي لها، واستمرار تنصل إسرائيل وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة معها".وبحث رئيس الوزراء مع تيمان أجندة اجتماع الدول المانحة المزمع عقده في شهر أيار/ مايو المقبل، وحث الدول المانحة على دعم الموازنة لمواجهة الأزمة المالية، وإلزام إسرائيل بوعودها والتزاماتها التي قطعتها في الاجتماعات السابقة.