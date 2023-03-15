تمهيداً للقاء شرم الشيخ.. حسين الشيخ يلتقي المبعوث الأميركي هادي عمرو









رام الله - دنيا الوطنالتقى أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو والوفد المرافق له، بحضور مستشار الرئيس نبيل أبو ردينة.وبحث الشيخ مع المبعوث الأميركي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة.يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي عقب عقد الاجتماعي الخماسي في شرم الشيخ المصرية يوم الأحد المقبل، لمواصلة بحث مخرجات اجتماع العقبة الأخير.