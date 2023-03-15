غزة: وحدة التأمين الصحي توضح لـ "دنيا الوطن" تفاصيل التأمين الإلكتروني البديل للورقي

خاص دنيا الوطن - تامر عليانأطلقت وزارة الصحة بغزة، خدمةالإلكتروني المرتبطة ببطاقة (الهوية) بدلاً منالورقي والمطبوع، لاستخدامه في كافة المرافق الصحية بالقطاع.وأوضح مدير وحدةفي وزارة الصحة بغزة عماد بكرون، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم مباشرة التعامل مع التأمينات الصحية الإلكترونية بحيث يتلقى المواطن الخدمة الصحية عبر البطاقة الشخصية المرتبطة ببرنامج التسجيل الموحد عبر الحاسوب الحكومي.وأضاف بكرون في حديث خاص لـأنهم بصدد سحب بطاقاتالورقية وإيقاف العلم بها في المرافق الصحية، واستبدالها بالإلكترونية.وحول طبيعة الحصول علىالإلكتروني، أوضح بكرون أن الألية لا تختلف عما كانت عنه سابقاً، بحيث يتوجه المواطن العامل إلى مقرات نقابة العمال لتقديم طلب التجديد ويتم تزويده بورقه خاصة فيها رابط وآلية التسجيل للحصول على التأمين الإلكتروني والذي يتم عبر تحميل برنامج (صحتي) عبر المتاجر الإلكترونية "علماً أن الرسوم هي ذاتها 10 شيكل كرسوم عضوية لنقابة العمال"، ونفس الأمر يتعلق بالمواطن الذي يستفيد من التأمين عبر فروع ومكاتب وحدة التأمين الصحي في المحافظات.وأوضح بكرون أن هناك مشروع قيد العمل عليه من خلال الدفعالصحي عبر الحساب البنكي، وتفعيل التأمين الإلكتروني بشكل سريع، وهذا الأمر الهدف منه التسهيل على المواطن والتسريع في وقت تجهيز التأمين.