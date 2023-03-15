ليتوانيا تبدي اهتماما بتطوير وتعزيز العلاقة الثنائية مع فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب وزير خارجية ليتوانيا مانتاس ادوميناس، خلال لقائه وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لفلسطين وشعبها، ولحل الدولتين، واهتماها بتطوير وتعزيز العلاقة الثنائية مع فلسطين.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة خارجية ليتوانيا في العاصمة فيلنيوس، بحضور ممثل ليتوانيا لدى دولة فلسطين بيرتاس فينيسكايتيس، وسفير دولة فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق تيسير عجوري، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد سها عوض الله.وأكد ادوميناس اهتمام بلاده بتطوير علاقات التعاون مع دولة فلسطين وتعزيزها، مرحبا بالمشاورات السياسية التي ستعقد على مستوى وزارة الخارجية، والتطلعات الإيجابية لتطويرها.وأشار إلى أهمية زيارة الوفد الفلسطيني، والنتائج المثمرة للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين في ليتوانيا، لافتا إلى مجالات التعاون في العديد من القطاعات، أهمها إدخال التكنولوجيا، فيما هناك زيارة مرتقبة من الخبراء إلى فلسطين بما يتعلق بنظام الإيداع لإعادة التدوير.من جهته، نقل وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي تحيات القيادة الفلسطينية الى ليتوانيا رئيسا وحكومة وشعبا، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن تعترف ليتوانيا بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.وشدد على أهمية الدعم السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وأن العلاقة الاقتصادية بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا، خاصة في ظل الفرص التي نشهدها، معربا عن تقديره لجهود ممثل ليتوانيا لدى دولة فلسطين في تطوير العلاقة الاقتصادية.وأكد العسيلي أن اللقاءات بين رجال الأعمال الفلسطينيين مع نظرائهم في ليتوانيا، حققت نتائج مثمرة وإيجابية ستنعكس على توطيد وتعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما.