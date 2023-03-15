قيادي فلسطيني يُطالب باجتماع عاجل للجنة التنفيذية بشأن قمة شرم الشيخ ويوجه دعوة للمصريين

كشف رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أن الجبهة وجهت مطالبة لتنفيذية المنظمة بشأن قمة شرم الشيخ المرتقبة خلال أيام.وقال رباح في تصريح خاص لـ "": إن الجبهة تدعو لاجتماع عاجل لمنظمة التحرير بهدف أخذ موقف من المشاركة في قمة شرم الشيخ والخروج من هذا المسار الذي تنكرت له إسرائيل بعد اجتماع العقبة بساعات.وأضاف: كل الإجراءات التي قامت بها حكومة الاحتلال مؤخرًا من مجازر خاصة في حوارة والتي كانت بعد قمة العقبة مباشرة وعدم تجميد قرار شرعنة بؤر استيطانية جديدة ألا تستدعي اتخاذ موقف واضح من جانب قيادة السلطة بوقف هذا المسار "العقيم والفاشل" وليس فيه مصلحة للفلسطينيين بل يجري بضغوط أمريكية ويصب في المصلحة الإسرائيلية.وشدد رباح أن مصلحتنا كفلسطينيين الآن ألا نشارك في قمة شرم الشيخ "الأمنية"، وإبلاغ المصريين عدم توجيه الدعوة لهذا الاجتماع لأن الإسرائيليين نقضوا كل ما طرح في سابقتها التي أُقيمت بالعقبة الأردنية وتنكروا له، وبالتالي نطلب من الأشقاء في مصر عدم المشاركة بالاجتماع.وذكرت صحيفة (هأرتس) نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن قمة شرم الشيخ ستعقد يوم الأحد المقبل، بهدف منع اندلاع تصعيد خلال شهر رمضان، خاصة، فيما لم ترد أنباء فلسطينية تؤكد ذلك.