شؤون فلسطينية

طالع أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

طالع أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية
العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وهنأت اللجنة شيخ الأسرى في سجون الاحتلال، الأسير فؤاد الشوبكي (83 عاماً)، بالإفراج عنه بعد قضائه 17 سنة.

وهنأت اللجنة "شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما هنأت حجاج بيت الله الحرام الذين ظهرت اسمائهم ضمن القرعة العلنية لهذا العام والعام القادم، مشيدة بشفافية ونزاهة وموضوعية إجراءات وزارة الأوقاف بالخصوص".

واستمعت اللجنة لتقرير من المجلس الأعلى للرياضة حول انتهاء الموسم الرياضي، وجهود المؤسسات الحكومية والأهلية لانجاحه، وباركت اللجنة لفريق خدمات رفح تتويجه ببطولة الدوري الممتاز.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر إجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وأعلنت اللجنة تعديل ساعات العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر، وقررت استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية إجازة عيد الفطر السعيد.

وقررت اللجنة توفير عدد (400) منقذ بحري ضمن استعدادات فصل الصيف القادم، وتمديد مشروع التشغيل المؤقت الخاص بالوظائف الخدماتية والحرفية وفقاً لموازنة 2023م.

كما قررت إعادة تشكيل اللجنة الحكومية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، كما قررت صرف سلفة مالية لوزارة النقل والمواصلات لتغطية مستلزمات مشروع تعميق حوض ميناء غزة.

وتم إقرار سياسة التعامل مع تعويضات المركبات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة الحد الأدنى للأجور.

كما قررت اللجنة اعتماد إجراءات برنامج تصويب أوضاع آبار المياه التابعة للهيئات المحلية، والمنشآت الاقتصادية، وتشكيل لجنة حكومية أهلية مشتركة لتحديث نظام الشاليهات السياحية.

وقررت أيضاً المصادقة على آلية تنفيذ خصومات شركة توزيع الكهرباء للاشتراكات الصناعية، واعتماد توصيات التقرير السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية خلال عام 2022م.

كما قررت المصادقة على الإطار المرجعي لتشكيل لجان العمل التشاركية، بين الحكومة والقطاعات الأهلية والخاصة، وتشكيل لجنة حكومية لدراسة مقاصة إيرادات التأمين الصحي من الدوائر الحكومية.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة المصادقة على آلية إجراء واعتماد الكشف الطبي للموظفين الموجودين خارج قطاع غزة.

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