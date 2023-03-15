قضية أمنية ممنوعة من النشر.. نتنياهو يُعلن تقصير مدة زيارته لألمانيا

أفادت قناة (الجزيرة) اليوم الأربعاء، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تدرس احتمال رفع التعتيم الإعلامي عن تطورات أمنية في شمال أراضي عام 48.



وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرر تقصير مدة زيارته لبرلين، وذلك في ظل القضية الأمنية التي لا تزال ممنوعة من النشر.



كما أشارت (القناة 12) إن نتنياهو أجرى ظهر اليوم، مشاورات أمنية مع وزير الجيش، يوآف غالانت، وأوضح أنه يطلع ويتابع التطورات الأمنية في الأيام الأخيرة مع مع الجهات الأمنية العليا.









رام الله - دنيا الوطن