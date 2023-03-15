دولي

قضية أمنية ممنوعة من النشر.. نتنياهو يُعلن تقصير مدة زيارته لألمانيا

قضية أمنية ممنوعة من النشر.. نتنياهو يُعلن تقصير مدة زيارته لألمانيا
نتنياهو يُعلن تقصير مدة زيارته لألمانيا بسبب قضية أمنية ممنوعة من النشر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الجزيرة) اليوم الأربعاء، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تدرس احتمال رفع التعتيم الإعلامي عن تطورات أمنية في شمال أراضي عام 48.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرر تقصير مدة زيارته لبرلين، وذلك في ظل القضية الأمنية التي لا تزال ممنوعة من النشر.

كما أشارت (القناة 12) إن نتنياهو أجرى ظهر اليوم، مشاورات أمنية مع وزير الجيش، يوآف غالانت، وأوضح أنه يطلع ويتابع التطورات الأمنية في الأيام الأخيرة مع مع الجهات الأمنية العليا.



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