شؤون فلسطينية

صور.. بلدية غزة تفتتح معرضاً للمشغولات اليدوية والتراثية إحياءً لمناسبات وطنية

صور.. بلدية غزة تفتتح معرضاً للمشغولات اليدوية والتراثية إحياءً لمناسبات وطنية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، معرض "ريحة بلادي" للمشغولات اليدوية والتراثية الذي تقيمه قرية الفنون والحرف التابعة لبلدية غزة، إحياءً لليوم العالمي للمرأة، والذكرى الـ 47 ليوم الأرض الذي يصادف في تاريخ 30 آذار/مارس الحالي، ويوم الأم الذي يصادف بتاريخ 21 من الشهر الحالي.

وشارك في الافتتاح؛ وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، وعضوا المجلس البلدي م. هاشم سكيك، وفداء المدهون، ومدير عام وحدة الشؤون الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، ومدير قرية الفنون والحرف م. نهاد شقليه، ولفيف من المشاركين في زوايا المعرض والمواطنين.

وقال رئيس البلدية إن المعرض يمثل تجسيدا للرواية الفلسطينية بحق شعبنا في نيل حقوقه الوطنية والعيش في وطنه فلسطين وهو ثمرة بذلتها بلدية غزة بالتعاون مع المشاركين في زوايا المعرض لإحياء عدة مناسبات تتعلق بالمرأة ويوم الأرض .

وأضاف أن بلدية غزة تولي أهمية كبيرة للمناسبات التي تعزز من قيمة المرأة وتجسد الهوية الوطنية لشعبنا وتعزز المفاهيم الوطنية والقيم التراثية لدى الأجيال وتؤكد أن شعبنا صاحب تراث عريق وحق أصيل في العيش بكرامة وحرية .

وشكر رئيس البلدية كافة المشاركين في المعرض على جهودهم في افتتاح المعرض بصورته الحالية، مؤكداً أن المعرض يحمل رسالة وطنية وإنسانية للعالم ويجسد رسالة شعبنا للعالم بحقه في الحرية والعيش بسلام .

بدورها؛ قالت وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون إن معرض ريحة بلادي هو جهد مقدر وكبير لبلدية غزة والمشاركين وهو يحمل رسالة دعم للمرأة الفلسطينية وحقها في المشاركة في كافة الفعاليات الوطنية .

بدورها قالت م. نهاد شقليه إن المعرض يضم في جنابته نحو 40 زاوية تشتمل على مشغولات يدوية وتراثية وأكلات شعبية، ومنسوجات تراثية مختلفة، وكذلك لوحات ورسومات تجسد قضايا المرأة وقضايا وطنية .

وأضافت أن المعرض يستمر في استقبال الزوار في مركز رشاد الشوا الثقافي حتى مساء الساعة 6 من مساء غداً الخميس.

من الجدير ذكره أن ذكرى يوم الأرض هي مناسبة وطنية يحييها الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده ذكرى استشهاد 6  من أبناء شعبنا في الجليل والنقب في ٣٠ من مارس اذار من العام 1976 أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت مصادرة أراضيهم.












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