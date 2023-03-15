الاحتلال يغلق حاجز جبع ويعتقل طفلًا في أريحا

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في القدس، واعتقلت طفلا في أريحا، فيما أقدم مستوطنون على تقطيع عشرات الأشجار في سلفيت.وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجز جبع العسكري، شمال شرق مدينة القدس، أمام حركة المواطنين.وتسبب إغلاق الحاجز بأزمة سير خانقة، حيث اضطر المواطنون إلى سلوك طرق وعرة، للوصول إلى أماكن عملهم.وفي سلفيت، أقدم مستوطنون، على تقطيع وتكسير عشرات أشجار الزيتون المعمرة، شرق المدينة.وقالت مصادر صحفية إن مستوطني (رحاليم) و"تفوح"، الجاثمتين على أراضي المواطنين في ياسوف والساوية، قطعوا 170 شجرة زيتون معمرة تتراوح أعمارها ما بين 50-80 عاما.وبينت أن الأراضي تعود للأشقاء رضا وراضي وناجح وأحمد عطياني من قرية ياسوف، وللمواطن وجيه أبو كمال من قرية الساوية.وتتعرض هذه المنطقة باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث تمكن المستوطنون من قطع أكثر من 300 شجرة معمرة فيها.