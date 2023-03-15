شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس تتعرض إلى حملة غير مسبوقة لتهميش الحضور الفلسطيني فيها

المطران حنا: القدس تتعرض إلى حملة غير مسبوقة لتهميش الحضور الفلسطيني فيها
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
سيادة المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، وفدًا إيطاليًا ضم عددًا من البرلمانيين ورؤساء البلديات والذين وصلوا إلى الأراضي الفلسطينية بهدف التضامن مع شعبنا والاطلاع عن كثب على ما يتعرض له هذا الشعب.

وأضاف المطران حنا: "هنالك تآمر على الحضور المسيحي في هذه الأرض المقدسة، وهنالك ابتزازات تمارس على الكنائس وعملية سلب ممنهجة للأوقاف المسيحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن هنالك أبنية مسيحية أرثوذكسية عريقة في باب الخليل يعمل المستوطنون من أجل سرقتها والاستيلاء عليها وهذا يحدث في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع".

وأكمل: "المظالم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني تستهدفنا جميعا ولا تستثن أحدا على الإطلاق، أما مدينة القدس فهي تتعرض لحملات احتلالية غاشمة وظالمة بهدف طمس معالمها وتزوير تاريخها وتهميش وأضعاف الحضور الفلسطيني فيها".

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