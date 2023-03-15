شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى بغزة تعقد ندوة حول حق الأسرى في تلقي العلاج

هيئة الأسرى بغزة تعقد ندوة حول حق الأسرى في تلقي العلاج
أسرى فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
أقامت هيئة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، ندوة بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني ولتسليط الضوء على معاناة الأسرى الجرحى.

وقال مدير الهيئة، حسن قنيطة إن الأسرى الجرحى يمثلون أهم زوايا مشروع النضال الفلسطيني والحديث عن السياسات التنكيلية بحقهم من إسرائيل التي تحاول شرعنة جريمة الإهمال الطبي من خلال سن قوانين عنصرية.

وأضاف قنيطة أن الاحتلال يحاول إعطاء صبغة قانونية عبر كنيست التي تهدف في محتواها إلى شرعنة عملية القتل البطيء بحق الأسرى والأسيرات وسلبهم الحق في تلقي العلاج المكفول في جميع المعاهدات والمواثيق الدولية والتي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ومخالفة واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب.

في السياق، ذكر مدير مؤسسة الضمير، علاء سكافي أن حكومة الاحتلال تواصل تصعيد خطواتها العقابية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون منتهكة كل القوانين والأعراف الدولية وتأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي.

بدوره، قال نائب أمين سر المكتب الحركي للجرحي إن هذه الممارسات لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني عن استمرارية نضاله وانتزاع حقوقهم المشروعة وحقه في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال.

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