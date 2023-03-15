غزة: رئاسة التشريعي تصدر تصريحاً بشأن انتخاب دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

رام الله - دنيا الوطناستنكرت رئاسة المجلس التشريعي، بغزة، بشدة "انتخاب رئيس وفد (كنيست) الإسرائيلي الإرهابي داني دانون، لعضوية لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي".وحذرت في تصريح صحفي، من "الانعكاسات الخطيرة لهذه الخطوة وتأثيرها على السلم والاستقرار العالمي ومبادئ حقوق الانسان، والتي تمنح بموجبها الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، وتشجعه على التمادي في إصدار القوانين العنصرية ضد الأرض والإنسان والمقدسات".ودعت رئاسة التشريعي الاتحاد البرلماني الدولي للتراجع الفوري عن هذا القرار، لما يشكله من دعم لإرهاب الاحتلال وتنكر للقوانين والقرارات الدولية التي تستوجب محاسبة الاحتلال وعزله دولياً.وجددت الدعوة للبرلمانات الدولية كافة للعمل على طرد الاحتلال من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه المتخصصة، ومن جميع المنظمات البرلمانية والدولية، وتجريم الاحتلال وفق ما نصت عليه مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.