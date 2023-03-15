شؤون فلسطينية

شهر على شروع الأسرى بخطوات العصيان ضد إجراءات بن غفير

شهر على شروع الأسرى بخطوات العصيان ضد إجراءات بن غفير
سجون الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
ينهي الأسرى اليوم الأربعاء، الشهر الأول على شروعهم بخطوات (العصيان) ويدخلون غدًا شهرهم الثاني، وذلك وفقًا للبرنامج النضاليّ الذي
أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، ضد إجراءات الوزير الفاشي ايتمار بن غفير.

وأكّدت هيئة الأسرى، ونادي الأسير الفلسطينيّ، في بيان مشترك أنّ خطوات (العصيان) ستستمر حتّى إعلان الأسرى عن الشّروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة)، وستبقى هذه الخطوة التي تعتبر أقسى خطوة يمكّن للأسرى أن يلجأوا إليها، مرهونة بموقف إدارة السّجون، وأيّ تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى، والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات من بن غفير.

وينفّذ الأسرى اليوم، وفقًا للبرنامج المستمر: (إرجاع وجبات الطعام، وارتداء اللباس البني (زيّ شاباص)، و(الاعتصام في السّاحات).

وبيّنت الهيئة والنادي، أنّه وعلى مدار الشّهر نفّذ الأسرى عدة خطوات وتمثلت، بعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك)، وترجيع وجبات الطعام، والاعتصام في السّاحات، وتأخير الدخول إلى الأقسام بعد انتهاء (فورة) وبعد صلاة الجمعة،
وارتداء اللباس البني (شاباص) للتأكيد على استعداد الأسرى للمواجهة، الجماعية، والفردية، ‏وإغلاق الأقسام الذي يعني توقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية، والتي تحتكم إلى واقع الحياة الاعتقالية المفروضة على الأسرى، بالإضافة إلى (الإرباك الليليّ- التكبير والطرق على الأبواب)، وعقد جلسات تعبئة خلال ما يسمى بإجراء (العدد)، و‏تأخير الخروج إلى (البوسطات- نقل الأسرى من السّجون إلى المحاكم أو إلى سجون أخرى.

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