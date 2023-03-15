دوّاس يلتقي أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية

رام الله - دنيا الوطن

التقى أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" دوّاس دوّاس، صباح اليوم بالعاصمة الأردنية عمّان، بأمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية عضو المجلس التنفيذي "لإيسيسكو" نواف العجارمة.





من جانبه، أكد العجارمة على المواقف الأردنية التاريخية والثابتة لدعم الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الحقوق التربوية والعلمية والثقافية، مشيرا إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك بالبرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمات الدولية المتخصصة.

جرى ذلك في مقر وزارة التربية والتعليم الأردنية، بحضور ابتسام أيوب أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.وعرض دوّاس أمام العجارمة توجهات اللجنة الوطنية الفلسطينية، ونشاطها على صعيد النهوض بالأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، وتعزيز الحضور الفلسطيني بالمنظمات الدولية المتخصصة، مقدما شكره للدعم الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية الهادف لدعم الحقوق والمقدرات الثقافية الفلسطينية، والإسناد الذي يقدمه الأردن للمواقف الفلسطينية بالمنظمات الدولية المتخصصة (يونسكو، إيسيسكو، ألكسو).وتطرق دوّاس أيضا، للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي للمياه، الممول من "يونسكو" والذي سيجري بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية في حزيران القادم.وأشار العجارمة إلى أن إمكانيات الوزارة وعلاقاتها وخبراتها لطالما كانت ولا تزال مكرسة لخدمة الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه المشروعة.كما زار دوّاس مقر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم بحضور أمين عام اللجنة ابتسام أيوب وكادر اللجنة، واستمع لعرض حول برامج وآليات عملها من قبل الأمين العام، وتم الاتفاق على مواصلة التواصل والتعاون والتنسيق المشترك لتبادل الخبرات الأردنية والفلسطينية في مجالات عمل المنظمات الدولية المتخصصة.