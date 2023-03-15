شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

الخارجية تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
الخارجية تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان، وخلق الظروف المناسبة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تحقيقاً لمبدأ حل الدولتين.

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انتهاكات سلطات الاحتلال وجيشه ومليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته، إضافة إلى العقوبات الجماعية التي تفرضها بأشكالها المختلفة على المواطنين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة، وإغلاق ونصب عدد من الحواجز العسكرية، التي تعطل حياة المواطنين.

وأكدت أن إجراءات وتدابير الاحتلال في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتصعيد عمليات الضم التدريجي للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) هي باطلة، وغير قانونية، وغير شرعية، ولن تنشئ أي حق لدولة الاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.

وحذرت الخارجية من مغبة التعاطي الدولي مع تلك الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يومياً.

أخبار ذات صلة

الخارجية تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

الخارجية تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

التنمية بغزة تُوضح معايير صرف المنحة القطرية لشهر مارس

التنمية بغزة تُوضح معايير صرف المنحة القطرية لشهر مارس

طالع: القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة

طالع: القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة

غزة: الشباب والثقافة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتبة عامة في النصيرات

غزة: الشباب والثقافة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتبة عامة في النصيرات

وفد فتح يواصل لقاءاته مع الأحزاب الجزائرية ويلتقي حزب التجمع الوطني

وفد فتح يواصل لقاءاته مع الأحزاب الجزائرية ويلتقي حزب التجمع الوطني

موعد صرف رواتب الشهداء والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم بغزة

موعد صرف رواتب الشهداء والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم بغزة

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

الخارجية تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

غزة: الشباب والثقافة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتبة عامة في النصيرات

غزة: الشباب والثقافة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتبة عامة في النصيرات

وفد فتح يواصل لقاءاته مع الأحزاب الجزائرية ويلتقي حزب التجمع الوطني

وفد فتح يواصل لقاءاته مع الأحزاب الجزائرية ويلتقي حزب التجمع الوطني

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

تيسير خالد يؤكد على أهمية استئناف عملية حصر وتسجيل الأضرار وخاصة في القدس

تيسير خالد يؤكد على أهمية استئناف عملية حصر وتسجيل الأضرار وخاصة في القدس

فلسطين تشارك في ورشة دولية حول استخدام البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم

فلسطين تشارك في ورشة دولية حول استخدام البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم

جامعة فلسطين تستقبل السفير الفلسطيني الدكتور حسام زملط

جامعة فلسطين تستقبل السفير الفلسطيني الدكتور حسام زملط

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

طارق الشناوي يثير الجدل بعد حديثه عن جسد ياسمين صبري

طارق الشناوي يثير الجدل بعد حديثه عن جسد ياسمين صبري

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

أبرز المسلسلات المصرية في الموسم الرمضاني 2023

أبرز المسلسلات المصرية في الموسم الرمضاني 2023

كيف ستتواجد ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2023؟

كيف ستتواجد ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2023؟

دينا الشربيني تناقش قضايا المطلقات في &quot;كامل العدد&quot;

دينا الشربيني تناقش قضايا المطلقات في "كامل العدد"

في مشهد صادم.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

في مشهد صادم.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

حكيم: المشاكل كبرت بيني وبين أهلي وكتفوني بسلك التليفون

حكيم: المشاكل كبرت بيني وبين أهلي وكتفوني بسلك التليفون

لهذا السبب.. محمد رمضان يعتذر لسكان مصر الجديدة

لهذا السبب.. محمد رمضان يعتذر لسكان مصر الجديدة

عربي

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه