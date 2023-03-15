شؤون فلسطينية

طالع: القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة

طالع: القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة
وزارة الاقتصاد بغزة تنشر القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، عن القائمة الاسترشادية للمواد والسلع الأساسية للمستهلك.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك)، إنه سيبدأ تفعيل القائمة بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر نيسان/أبريل القادم.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد، بغزة، عبد القادر بنات، على أن المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية في كافة المحافظات متوفرة بشكل كامل خلال شهر رمضان الفضيل .

وأوضح في تصريحات أبرزتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على حماية المستهلك ومحاربة الغش واحتكار السلع واستغلال حاجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب متابعة أسعار السلع الأساسية والخضار لافتاً أن الوزارة ستنشر قائمة الأسعار الاسترشادية وعلى التجار الالتزام بها.

وقال: "كثفنا من حملات الرقابة والتفتيش مع الشركاء لتشمل محلات تجارية، وأسواق ومولات والمنشآت الغذائية".

وأضاف: "كما تتابع طواقمنا المخابز ومحال الحلويات ومنتجات الشوكولاتة والمكسرات ومصانع السمك للتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

وفيما يلي تفاصيل القائمة:



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