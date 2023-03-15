شؤون فلسطينية

وفد فتح يواصل لقاءاته مع الأحزاب الجزائرية ويلتقي حزب التجمع الوطني

وفد فتح يواصل لقاءاته مع الأحزاب الجزائرية ويلتقي حزب التجمع الوطني
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد حركة فتح الى الجزائر برئاسة عباس زكي عضو الجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية الطيب زيتوني الأمين العام لحزب التجمع الوطني الجزائري بمقر الحزب بالعاصمة الجزائرية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة اللقاءات التي سيعقدها وفد حركة فتح في زيارته الى الجزائر والذي ضم في عضويته دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إسماعيل التلاوي مستشار مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية، اسعد قادري مسؤول ملف دول المغرب العربي.

أجرى زكي خلال اللقاء مباحثات مع الامين العام وقيادة الحزب لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين حركة فتح ، كما وضع قيادة الحزب بصورة جرائم الاحتلال الاسرائيلي اليومية والمتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة في ظل حكومة نتنياهو الائتلافية المتطرفة، وجرائم المستوطنين  بحماية قوات الاحتلال الذين يرتكبون اعتداءات متواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين وكان آخرها هجوم المستوطنين على قرية حوارة وإحراق منازلها وتشريد عائلاتها وقتل وجرح سكانها

من جانبه أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وقوف التجمع والشعب الجزائري كافة بكل أحزابه ومكوناته والحكومة والرئاسة الجزائرية إلى جانب نضال وكفاح الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله الوطني وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

واضاف الطيب بأن التجمع على استعداد لتوقيع بروتوكول تعاوني مع حركة فتح والتنسيق معها على كل المستويات السياسية والتنظيمية والفكرية والثقافية في كل المنابر وبخاصة البرلمانات العربية والأوروبية.

واكد الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور السياسي بينهما من أجل حشد الدعم لإسناد القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في نضاله المستميت ضد جرائم الاحتلال

وتم الاتفاق بين الطرفين على إعداد البروتوكول التعاوني لتوقيعه خلال الشهر القادم في الجزائر الشقيقة.





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