نتنياهو يوجه طلباً لوزرائه على خلفية عدم تلقيه دعوة لزيارة البيت الأبيض





أضافت: أن بعض الوزراء طلبوا زيارة واشنطن مؤخرًا، ولكن مكتب رئيس الحكومة لم يسمح لهم.





ونقلت القناة عن مصدر وصفته بـ "المطلع" قوله: إن زيارتهم ستُبرز عدم زيارة نتنياهو.

ووفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، فإن نتنياهو طالب وزراءه بعدم السفر الى واشنطن للقاء مسؤولين كبار أميركيين، ما دام لم يقم هو بذلك.