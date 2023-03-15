دولي

نتنياهو يوجه طلباً لوزرائه على خلفية عدم تلقيه دعوة لزيارة البيت الأبيض

نتنياهو يوجه طلباً لوزرائه على خلفية عدم تلقيه دعوة لزيارة البيت الأبيض
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، طلباً لوزرائه على خلفية عدم تلقيه دعوة لزيارة البيت الأبيض

ووفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، فإن نتنياهو طالب وزراءه بعدم السفر الى واشنطن للقاء مسؤولين كبار أميركيين، ما دام لم يقم هو بذلك.

أضافت: أن بعض الوزراء طلبوا زيارة واشنطن مؤخرًا، ولكن مكتب رئيس الحكومة لم يسمح لهم. 

ونقلت القناة عن مصدر وصفته بـ "المطلع" قوله: إن زيارتهم ستُبرز عدم زيارة نتنياهو.

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