شؤون فلسطينية

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المستورة بالقطاع

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المستورة بالقطاع
موعد صرف المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر آذار/ مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غد الخميس.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

أخبار ذات صلة

موعد صرف رواتب الشهداء والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم بغزة

موعد صرف رواتب الشهداء والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم بغزة

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المستورة بالقطاع

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المستورة بالقطاع

تيسير خالد يؤكد على أهمية استئناف عملية حصر وتسجيل الأضرار وخاصة في القدس

تيسير خالد يؤكد على أهمية استئناف عملية حصر وتسجيل الأضرار وخاصة في القدس

فلسطين تشارك في ورشة دولية حول استخدام البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم

فلسطين تشارك في ورشة دولية حول استخدام البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم

جامعة فلسطين تستقبل السفير الفلسطيني الدكتور حسام زملط

جامعة فلسطين تستقبل السفير الفلسطيني الدكتور حسام زملط

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في سلفيت

تيسير خالد يؤكد على أهمية استئناف عملية حصر وتسجيل الأضرار وخاصة في القدس

تيسير خالد يؤكد على أهمية استئناف عملية حصر وتسجيل الأضرار وخاصة في القدس

فلسطين تشارك في ورشة دولية حول استخدام البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم

فلسطين تشارك في ورشة دولية حول استخدام البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم

جامعة فلسطين تستقبل السفير الفلسطيني الدكتور حسام زملط

جامعة فلسطين تستقبل السفير الفلسطيني الدكتور حسام زملط

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

غزة: حصيلة إصابات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: حصيلة إصابات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنًا بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنًا بالضفة الغربية

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

منوعات

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

حلا شيحة تصدم الجمهور بتغيير واضح بملامحها

طارق الشناوي يثير الجدل بعد حديثه عن جسد ياسمين صبري

طارق الشناوي يثير الجدل بعد حديثه عن جسد ياسمين صبري

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

أبرز المسلسلات المصرية في الموسم الرمضاني 2023

أبرز المسلسلات المصرية في الموسم الرمضاني 2023

كيف ستتواجد ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2023؟

كيف ستتواجد ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2023؟

دينا الشربيني تناقش قضايا المطلقات في &quot;كامل العدد&quot;

دينا الشربيني تناقش قضايا المطلقات في "كامل العدد"

في مشهد صادم.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

في مشهد صادم.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

حكيم: المشاكل كبرت بيني وبين أهلي وكتفوني بسلك التليفون

حكيم: المشاكل كبرت بيني وبين أهلي وكتفوني بسلك التليفون

لهذا السبب.. محمد رمضان يعتذر لسكان مصر الجديدة

لهذا السبب.. محمد رمضان يعتذر لسكان مصر الجديدة

عربي

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه