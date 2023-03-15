تيسير خالد يؤكد على أهمية استئناف عملية حصر وتسجيل الأضرار وخاصة في القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد تيسير خالد رئيس اللجنة الوطنية، لسجل أضرار الجدار على أهمية استئناف عملية حصر وتسجيل الأضرار بعد تراجعها خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات التي رافقت جائحة (كورونا).جاء ذلك خلال لقاء عقد بين اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار ومجلس سجل الأضرار التابع للأمم المتحدة في فيينا عبر تقنية الاتصال الالكتروني بين مكتب السجل في فيينا ومكتب اللجنة الوطنية في رام الله .وشارك في اللقاء عن اللجنة الوطنية إلى جانب رئيس اللجنة كل من أعضاء اللجنة : علي عامر و محمد نزال و مهيب عواد و ساهر عايش مدير عام اللجنة ، وشارك من مكتب سجل الاضرار في فيينا كل من أعضاء المجلس (البورد) فلادمير غورياييف و جيرمي شارب و مارينا سالازار , بالإضافة إلى المدير التنفيذي للسجل السفير ليونيد فرولوف و فادية النحاس منسق العلاقات.وقد رحب رئيس اللجنة الوطنية بتشكيل السجل الجديد بعد استقالة الأعضاء السابقين، معبراً عن أمله في استمرار التنسيق والتعاون البناء بين الطرفين بهدف تسهيل إجراءات تقديم المطالبات من قبل المواطنين والمؤسسات التي تكبدت الخسائر نتيجة إقامة دولة الاحتلال لجدار الضم والتوسع فوق أراضي دولة فلسطين المحتلة ، وضرورة الاستعجال في مراجعة وتقييم الاستمارات التي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية خاصة مع وجود عشرات الالاف من الاستمارات التي لم يتم تدقيقها لغاية الان من قبل أعضاء المجلس.وفي نهاية اللقاء، أكد السيد فلادمير غورياييف بإسم أعضاء المجلس ومديره التنفيذي وموظفيه على أهمية استمرار التنسيق مع اللجنة الوطنية وتعزيز التعاون بين الطرفين خدمة لعملية التسجيل.