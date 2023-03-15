فلسطين تشارك في ورشة دولية حول استخدام البيانات الضخمة لتحسين جودة التعليم

رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية د. معمر شتيوي في ورشة العمل الدولية حول" استخدام البيانات الضخمة في مجال تحسين جودة التعليم واستدامته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"؛ التي عقدتها المُنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في جمهورية مصرالعربية خلال 13 – 14 آذار الحالي.وقال شتيوي إن الورشة بحثت في إيجاد الحلول والسبل حول كيفية استخدام البيانات الضخمة في التنمية المستدامة ومجالات استخدامها، ودورها في اتخاذ القرارات، وكذلك القيمة المُضافة لهذه البيانات في تغيير المجتمع؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ولفت إلى أهداف الورشة التي تشمل؛ دعم القرارات في مجال اختيار وإنشاء وتحليل البيانات والإحصاءات؛ من صياغة وتنفيذ السياسات العامة في مجالات التعليم والبيئة، والتعرّف على أهم التطبيقات والتطوّرات في مجال البيانات الضخمة، وإنشاء الشراكات، والاستفادة من التجارب الناجحة في المنطقة العربية والعالم، وإجراء مقارنات بين مختلف التجارب.