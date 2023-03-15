جامعة فلسطين تستقبل السفير الفلسطيني الدكتور حسام زملط





من جهته شكر زملط حسن استقبال جامعة فلسطين مشيداً بدورها الريادي وتوفير بيئة تعليمية متطورة ، تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتلبي احتياجاته وتواكب التطور المستمر الذي يخلق طالب مبدع.

وأكد ان تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة يعزز من مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وذلك لأن العلم منارة الأمم.

في حين ثمن صباح زيارة زملط، مشيراً الى ان اسهام جامعة فلسطين في تسخير امكانياتها وتحديث تخصصاتها ومتابعة طلابها يحقق من التكامل في شخصية الطالب وبناء طالب مبدع يخدم نفسه ومجتمعه في التغلب على تحديات العصر.

هذا و أكد أ.د."جبر الداعور" أن دور جامعة فلسطين في تمكين فئة الشباب ومساندة الطلبة في الالتحاق بالتخصصات التي ترقى من العطاء الفلسطيني هو من مبدأ المساهمة الفاعلة في تنمية مهارات وقدرات الطلبة و رفع كفاءتهم في شتى المجالات لمواكبة التحديات المحلية و الدولية.