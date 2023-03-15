جامعة فلسطين تستقبل السفير الفلسطيني الدكتور حسام زملط
استقبلت جامعة فلسطين السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة البريطانية الدكتور حسام زملط.
وكان في استقباله المهندس عماد الأغا رئيس هيئة المديرين في جامعة فلسطين ، الأستاذ الدكتور جبر الداعور رئيس جامعة فلسطين، الأستاذ الدكتور سالم صباح رئيس جامعة فلسطين السابق وعضو هيئة مديرين في الجامعة.
ورحب الأغا بلقاء السفير مقدراً عمله الوطني وجهوده المبذولة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني مؤكداً بأن تواجده في المحافل الدولية يعزز من صمود شعبنا في التمسك بحقوقه من خلال إيصال صوت الشعب الفلسطيني في كافة المؤتمرات والمحافل.
هذا و أكد أ.د."جبر الداعور" أن دور جامعة فلسطين في تمكين فئة الشباب ومساندة الطلبة في الالتحاق بالتخصصات التي ترقى من العطاء الفلسطيني هو من مبدأ المساهمة الفاعلة في تنمية مهارات وقدرات الطلبة و رفع كفاءتهم في شتى المجالات لمواكبة التحديات المحلية و الدولية.
في حين ثمن صباح زيارة زملط، مشيراً الى ان اسهام جامعة فلسطين في تسخير امكانياتها وتحديث تخصصاتها ومتابعة طلابها يحقق من التكامل في شخصية الطالب وبناء طالب مبدع يخدم نفسه ومجتمعه في التغلب على تحديات العصر.
من جهته شكر زملط حسن استقبال جامعة فلسطين مشيداً بدورها الريادي وتوفير بيئة تعليمية متطورة ، تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتلبي احتياجاته وتواكب التطور المستمر الذي يخلق طالب مبدع.
وأكد ان تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة يعزز من مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وذلك لأن العلم منارة الأمم.
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