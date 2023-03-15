رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تفاصيل مباحثات وصفها بـ "مثمرة وبناءة" مع مسؤولي إقليم كردستان (شمال)، في أربيل.وغرد السوداني مساء الثلاثاء، قائلا: "أجرينا مباحثات مثمرة وبناءة في مدينة أربيل مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني) ورئيسي الإقليم (نيجيرفان بارزاني) والحكومة (مسرور بارزاني) في إقليم كردستان".وأضاف: "لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان".في السياق، أكد السوداني خلال لقائه رئيس الإقليم "مضي الحكومة نحو بناء الثقة بين المكونات العراقية، وأن المشكلات كلها قابلة للحل إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية"، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.وأفاد بأن "الشراكة بين أبناء الشعب العراقي الواحد، هي مسار المستقبل والازدهار"، مؤكدا على "ضرورة الذهاب إلى الشراكات المعززة للتعاون والتنمية".من جانبه، أكد نجيرفان بارزاني "دعم حكومة الإقليم خطوات الحكومة الاتحادية الإصلاحية، وأنها ستسير بالعراق إلى بر الأمان"، بحسب المصدر ذاته، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).والثلاثاء، وصل السوداني إلى أربيل غداة الإعلان عن "اتفاق شامل" بشأن القضايا العالقة بين الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان شمالي البلاد.