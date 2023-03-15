عربي

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تفاصيل مباحثات وصفها بـ "مثمرة وبناءة" مع مسؤولي إقليم كردستان (شمال)، في أربيل.

وغرد السوداني مساء الثلاثاء، قائلا: "أجرينا مباحثات مثمرة وبناءة في مدينة أربيل مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني) ورئيسي الإقليم (نيجيرفان بارزاني) والحكومة (مسرور بارزاني) في إقليم كردستان".

وأضاف: "لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان".

في السياق، أكد السوداني خلال لقائه رئيس الإقليم "مضي الحكومة نحو بناء الثقة بين المكونات العراقية، وأن المشكلات كلها قابلة للحل إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية"، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأفاد بأن "الشراكة بين أبناء الشعب العراقي الواحد، هي مسار المستقبل والازدهار"، مؤكدا على "ضرورة الذهاب إلى الشراكات المعززة للتعاون والتنمية".

من جانبه، أكد نجيرفان بارزاني "دعم حكومة الإقليم خطوات الحكومة الاتحادية الإصلاحية، وأنها ستسير بالعراق إلى بر الأمان"، بحسب المصدر ذاته، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

والثلاثاء، وصل السوداني إلى أربيل غداة الإعلان عن "اتفاق شامل" بشأن القضايا العالقة بين الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان شمالي البلاد.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

لبنان: خبير يكشف معلومات &quot;مرعبة&quot; عن مركز الزلزال أمس

لبنان: خبير يكشف معلومات "مرعبة" عن مركز الزلزال أمس

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السعودية ترفض طلباً إسرائيلياً لحضور وزير الخارجية إيلي كوهين للمملكة

السعودية ترفض طلباً إسرائيلياً لحضور وزير الخارجية إيلي كوهين للمملكة

المغرب:موقفنا من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه واستئناف العلاقة مع إسرائيل تم بظروف معروفة

المغرب:موقفنا من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه واستئناف العلاقة مع إسرائيل تم بظروف معروفة

جثة صدام حسين.. رئيس الوزراء العراقي السابق يكشف معلومات &quot;صادمة&quot;

جثة صدام حسين.. رئيس الوزراء العراقي السابق يكشف معلومات "صادمة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنًا بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنًا بالضفة الغربية

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

جامعة النجاح تتوَّج بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات العربية بمسابقة المحاكم الصورية العربية التاسعة

جامعة النجاح تتوَّج بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات العربية بمسابقة المحاكم الصورية العربية التاسعة

دغلس: حجم خسائر عدوان المستوطنين في حوارة يقدر بحوالي 4 ملايين شيكل

دغلس: حجم خسائر عدوان المستوطنين في حوارة يقدر بحوالي 4 ملايين شيكل

الدعليس لعائلة الطفل الحوراني: جاهزون بكل ما نملك ولأبعد الحدود بخصوص علاجه

الدعليس لعائلة الطفل الحوراني: جاهزون بكل ما نملك ولأبعد الحدود بخصوص علاجه

ماذا قالت حماس بعد فوز الشبيبة الفتحاوية بانتخابات جامعة بولتيكنيك؟

ماذا قالت حماس بعد فوز الشبيبة الفتحاوية بانتخابات جامعة بولتيكنيك؟

حراك المعلمين: نُمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات

حراك المعلمين: نُمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات

منوعات

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

هل وقعت ياسمين عز ضحية في برنامج رامز جلال؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

كيف تتعامل زوجة باسل خياط مع المشاهد الجريئة التي تجمعه بالفنانات؟

أبرز المسلسلات المصرية في الموسم الرمضاني 2023

أبرز المسلسلات المصرية في الموسم الرمضاني 2023

كيف ستتواجد ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2023؟

كيف ستتواجد ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2023؟

دينا الشربيني تناقش قضايا المطلقات في &quot;كامل العدد&quot;

دينا الشربيني تناقش قضايا المطلقات في "كامل العدد"

في مشهد صادم.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

في مشهد صادم.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

حكيم: المشاكل كبرت بيني وبين أهلي وكتفوني بسلك التليفون

حكيم: المشاكل كبرت بيني وبين أهلي وكتفوني بسلك التليفون

لهذا السبب.. محمد رمضان يعتذر لسكان مصر الجديدة

لهذا السبب.. محمد رمضان يعتذر لسكان مصر الجديدة

علا غانم تروي تفاصيل مُرعبة عن حياتها الزوجية

علا غانم تروي تفاصيل مُرعبة عن حياتها الزوجية

طليق أصالة يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بطريقة رومانسية

طليق أصالة يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بطريقة رومانسية

عربي

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

رئيس الوزراء العراقي: أجرينا مباحثات مثمرة مع مسؤولي كردستان

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

بلغت 100 ألف.. الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي أمام الدولار

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه