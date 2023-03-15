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السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر

السعودية تسجل أعلى حصيلة بـ(كورونا) خلال أربعة أشهر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا) منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه: "تم تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر". وفق (روسيا اليوم)

ووفقاً لإحصاءات الوزارة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في السعودية 830,731 حالة، من بينها 3604 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 47 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 817,505 حالات، فيما بقيت حصيلة الوفيات على 9622 حالة وفاة.

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