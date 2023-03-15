شؤون فلسطينية

صور.. تفاصيل لقاء وفد فتح مع جبهة التحرير الجزائرية

صور.. تفاصيل لقاء وفد فتح مع جبهة التحرير الجزائرية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، وفد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري برئاسة الأمين العام أبو الفضل البعجي، على مجمل التطورات الفلسطينية، لا سيما الأوضاع الميدانية في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء شعبنا ومقدراته.

وشارك في اللقاء الذي عُقد بمقر الجبهة، في العاصمة الجزائرية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، بحضور سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، ومستشار مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية إسماعيل التلاوي، ومسؤول ملف المغرب العربي أسعد القادري، وأمين سر إقليم فتح في الجزائر يوسف عابد.

واستعرض زكي، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، لا سيما بعد صعود الحكومة اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال.

وأضاف أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يرتكبون اعتداءات متواصلة ضد الفلسطينيين، وكان آخرها هجوم المستوطنين على قرية حوارة، الذي أسفر عن استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات المنازل، ومئات المركبات.

واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة التي ربطت حركة "فتح" بجبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي تستند إلى مبادئ النضال المشترك والمتواصل، من أجل حرية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

كما أكدا عمق هذه العلاقات، وأهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان زوال الاحتلال، وتحقيق الانتصار، وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

وثمن وفد "فتح" الجهود التي بذلتها وتبذلها الجزائر الشقيقة، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.

كما وقع الجانبان على بروتوكول تعاون، لتطوير العلاقات وتعزيزها، بما في ذلك الاطلاع المستمر على مختلف التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية.

كما اتفق الطرفان على تدعيم أواصر العلاقات وتمتينها، ما بين المنظمات واللجان الشعبية، والمؤسسات، والهيئات المدنية، والأهلية، وخاصة القطاعات النسوية والشبابية والطلابية التابعة للطرفين، وتنفيذ برامج مشتركة بين هذه القطاعات، مع وضع خطة عمل لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية.

وفي نهاية اللقاء، سلّم زكي أمين عام الجبهة درع مدينة القدس، فيما سلمه البعجي درعا تكريميا.




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