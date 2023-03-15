شؤون فلسطينية

مروان عيسى: الأيام القادمة حبلى بالأحداث وأي تغيير بالوضع القائم بالأقصى سيحول المنطقة لزلزال

مروان عيسى: الأيام القادمة حبلى بالأحداث وأي تغيير بالوضع القائم بالأقصى سيحول المنطقة لزلزال
مروان عيسى - نائب قائد كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى، اليوم الأربعاء، أن الأيام القادمة حبلى بالأحداث، لافتًا إلى أن أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال.

وقال عيسى في تصريحات لقناة (الأقصى) المحلية، إن: "المشروع السياسي في الضفة انتهى، والعدو أنهى أوسلو والأيام القادمة حبلى بالأحداث".

وتابع: "نتيح المجال ونعطي الفرص للمقاومة في الضفة الغربية والقدس، لأنها ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية"

وشدّد عيسى على أن: "إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، وسندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر".

وأضاف: "الروح الاستشهادية لأهلنا في الضفة غير مسبوقة وأهلنا ومقاومتنا في الضفة بألف خير على مستوى الوعي بصوابية مشروع المقاومة و الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال".

وأكد نائب قائد كتائب القسام على: "ضرورة إشعال العمل المقاوم في جميع ساحات فلسطين ودعمها مادياً، ومعنوياً وإعلامياً وهذا لا يعني تركها وحدها".

ولفت إلى: "ضرورة استمرارنا في مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة التي توصلنا إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرصة تستوجب التدخل المباشر".

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