دولي

وزير بحكومة نتنياهو: لبيد وغانتس يُديران حملة ضد إسرائيل

وزير بحكومة نتنياهو: لبيد وغانتس يُديران حملة ضد إسرائيل
الوزراء بن غفير وسموتريتش وسوفير
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الهجرة والاستيعاب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوفير سوفير، أمس، عن مساعي زعيم المعارضة، يائير لبيد، ووزير الجيش السابق، بيني غانتس، للإضرار بإسرائيل عالميًا.

وقال الوزير الإسرائيلي إن "لبيد وغانتس يديران حملة لتشويه سمعة إسرائيل في العالم، ونحن نتواصل مع المعارضة".

كما وشدد أنهما أو أي شخص من طرفهما لا يريدون حوارًا حقيقيًا وجادًا.

ويشار إلى أن حكومة الاحتلال الحالية التي يترأسها زعيم حزب ليكود الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجه اتهامات إلى لبيد وغانتس بمحاولة زعزعة أمن إسرائيل ودعم المتظاهرين ضد الحكومة.

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